2020/08/08 | 20:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في حب لبنان وتضامناً مع شعبه، جراء انفجار بيروت الضخم الذي أسفر عن أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، أضاءت العديد من دول العالم معالمها السياحية وأبنيتها الشهيرة بألوان العلم اللبناني.من أهرامات الجيزة في مصر، إلى برج خليفة وجزيرة ياس في الإمارات، وأبراج الكويت وشوارع السعودية وجسر الطبيعة في طهران، وحتى البرازيل وبرلين والولايات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدن العالم تضيء معالمها السياحية بعلم لبنان: برداً وسلاماً لبيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدن العالم تضيء معالمها السياحية بعلم لبنان: برداً وسلاماً لبيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).