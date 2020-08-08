حسان دياب يكشف سبب الكارثة ويدعو لانتخابات مبكرة

2020/08/08 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد اشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والجيش من جهة، ومحتجين غاضبين ملؤوا الساحات من جهة أخرى، أسفرت عن 110 إصابات حتى الآن إثر استعمال السلطات الرصاص الحي، خرج رئيس الحكومة حسان دياب، السبت، قائلا إن البلاد تعيش على وقع كارثة ضخمة تركت آثارا مدمرة.وأضاف أن لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية.[…]

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