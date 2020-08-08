تناول فيتامين (د) والكالسيوم مرتين في اليوم يحد من الإصابة بحالة صحية شائعة

2020/08/08 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون فيتامين (د) والكالسيوم مرتين في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بالدوار – الحالة المنهكة التي تؤثر على التوازن.ويُعرف دوار BPPV بأنه اضطراب في الأذن الداخلية، تؤدي فيه التغيرات في موضع الرأس إلى الإحساس بالدوران أو الحركة.ويمكن أن تستمر كل نوبة حتى دقيقة – وقد […]

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