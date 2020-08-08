نزوح عشرات الآلاف بعد فيضان نهر شمال شرقي اثيوبيا

2020/08/08 | 20:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت مسؤولة إثيوبية في منطقة عفار شمال شرقي البلاد، اليوم السبت، إن الفيضانات الغزيرة أدت إلى نزوح ما يقارب 20 ألف شخص من منازلهم.ونقلت “أسوشيتد برس” عن نائبة رئيس قسم الوقاية من الكوارث في المنطقة، كلثومة برهايا، “لقد تسببت الفيضانات في أضرار في الممتلكات ونفوق عدة عشرات من الحيوانات”.وأشارت برهايا إلى […]

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