إعمام من امانة مجلس الوزراء يؤكد تمديد العمل بالحظر الجزئي

2020/08/08 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسالها اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة أكد تمديد العمل بالحظر الجزئي.

وقالت الإمانة في بيان رسمي انها ارسلت إعماماً الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بأهمية العمل بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، (مكافحة جائحة فايروس كورونا)، سيما ماجاء بالقرارين المرقمين (75 ، 81) لسنة 2020، المتضمنين الآتي:1.



تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية تاریخ 15/8/2020، مع شمول أيام ( الخميس والجمعة والسبت) بالحظر الكلي ، بالاستثناءات والتعليمات ذاتها.2.



يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 25% ، ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية.3.



يعاد النظر في الحظر بعد انتهاء المدة المذكورة.

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وقالت الوزارة في

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