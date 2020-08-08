الحكومات المحلية “تخفف” ووزارة الصحة تقود “تصعيدًا” لتشديد الإجراءات.. إعمام من مجلس الوزراء إلى كافة المحافظات

2020/08/08 | 20:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بينما تقود وزارة الصحة تصعيدًا منذ أيام لغرض تشديد الإجراءات الوقائية قبيل حلول شهر محرم، تشهد عدد من المحافظات العراقية، توجهات تتضارب مع توجه وزارة الصحة الذي يوحي بالمضي نحو التشديد.وبينما تؤكد وزارة الصحة منذ أيام على قرب اصدار اجراءات وقائية حازمة، وتحذير من ارتفاع الإصابات أعلنت تربية محافظة واسط، إعادة […]

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