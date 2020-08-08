العراق يسجّل 3325 إصابة بفيروس كورونا و74 حالة وفاة

2020/08/08 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احصت وزارة الصحة والبيئة في العراق، السبت، عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا وقالت انها بغلت 3325 اصابة في البلاد، فيما اكدت تماثل 2307 مصاباً للشفا...

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