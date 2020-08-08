العراقيون: حروب صدام دمرت العراق

2020/08/08 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الناشطون العراقيون وسم #حروب_صدام_دمرت_العراق ولاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اكدوا من خلاله ان ارث النظام البعثي ورئيسه الب...

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