2020/08/08 | 20:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 65 اصابة جديدة بكورونا في سوريا

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