الحكومة الأردنية تستثني العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس

2020/08/08 | 20:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة العراقية في الأردن، حصول موافقة الحكومة الأردنية على استثناء العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس.

وذكر السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري في تغريدة عبر تويتر، أنه بعد متابعة شخصية من قبله مع وزير التربية الأردني بخصوص استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس، أبلغه الأخير بحصول موافقة وزير الداخلية سلامة حماد على الاستثناء، وتم التعميم على جميع المدارس.

بعد متابعة شخصية من قبلي مع معالي وزير التربية @tayseernahar بخصوص استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة عند التسجيل في المدارس.



ابلغني معاليه بحصول موافقة معالي وزير الداخلية الاخ سلامة حماد على الاستثناء وتم تعميمه على المدارس.شكري وامتناني لهما على اهتمامها الشخصي بذلك 🙏

— حيدر العذاري | Haidar Al Athari (@HaidarHadi) August 8, 2020

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