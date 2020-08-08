المرور تنبه المواطنين على مبالغ يدفعونها “دون علمهم”: طالبوا بها عند الحوادث

2020/08/08 | 20:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مدير دائرة المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، السبت، إن المواطن ما زال يجهل قانون التامين، الذي يستوفى منه عبر مبلغ تزويد الوقود في المحطات، مؤكداً أن شركات التأمين ملزمة بدفع التعويض للمواطن عن العجلات في حال الاصطدام.وقال الزهيري في تصريحات صحفية، إنه “في حال حصول حادث اصطدام بين عجلتين […]

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