لجنة الأمن تحدد ملفات زيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض

2020/08/08 | 20:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح، السبت 8 آب/أغسطس، إن "رئيس الوزراء سيناقش خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتواجد القوات الأجنبية".

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وأضاف، أن "رئيس الوزراء سيناقش أيضًا الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وكذلك الأزمة الصحية في ما يخص وباء كورونا، علاوة على التعاون المشترك بين البلدين على مستويات متعددة".

ويبدأ الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في العشرين من الشهر الجاري.

وستشمل الزيارة بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها، وفق بيان من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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