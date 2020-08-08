تعثر مفاوضات انتقال السوري كروما لصفوف الكهرباء

2020/08/08 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تعثرت مفاوضات انتقال المحترف السوري ثائر كروما، الى صفوف نادي الكهرباء العراقي.وقال مصدر في ادارة الكهرباء في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “صفقة ضم المحترف السوري ثائر كروما الى صفوف الكهرباء تعثرت واصبحت من الماضي”.واوضح ان “الصفقة تعثرت بسبب عدم قدرة ادارة الكهرباء على دفع قيمة الشرط الجزائي لنادي الجيش السوري الذي […]

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