2020/08/08 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن اسلوب جديد لتعقب عناصر تنظيم “داعش”.ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن القيادة قولها، ان “جهاز المخابرات قدّم معلومات أسهمت بشكل كبير في تعقب الخلايا الإرهابية”، مشيرة الى ان “هناك نقلة نوعية في العمل الاستخباري و الأمني للقطعات الأمنية”.واوضحت، انه ” تم استخدام اسلوب جديد لتعقب عصابات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تعلن عن أسلوب جديد لتعقب عناصر “داعش” وكالة تقدم الاخبارية.

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