متظاهرون يحرقون مقراً لفصيل بالحشد الشعبي بعد حادثة “المفخخة”

2020/08/08 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر محلي في ذي قار جنوبي العراق بإحراق متظاهرين مقراً لفصيل بالحشد الشعبي بعد اتهام أحد عناصره بإدخال مفخخة لمدينة الناصرية مركز المحافظة.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت إن “العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار أحرقوا اليوم مبنى حركة أنصار الله الأوفياء، وهي أحد الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي”.وأوضح أن “المتظاهرين […]

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