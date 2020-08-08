الغانمي يعرب للسفير الصيني عن حرصه على تعزيز آفاق التعاون الامني

2020/08/08 | 20:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعرب وزير الداخلية عثمان الغانمي عن حرصه على تعزيز آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تبادل الخبرات لدعم الامن المشترك .وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته (المستقلة)..اليوم السبت ان “الغانمي التقى السفير الصيني تشانغ تاو ، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل وسبل تفعيلها لما يحقق […]

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