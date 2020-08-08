في ضرورة نقد الفكر السياسي والاجتماعي للنخب - جلال الصباغ

2020/08/08 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ دائما ما نقرأ أو نسمع عن ذم الايدولوجيا وأهمية أن "يرتقي" الفرد بفكره ونقده فوق هذه الايدولوجيا، وهذا الأمر مرتبط بالدرجة الأولى بمجموعات من المثقفين والأكاديميين الذين يصورون أنفسهم خارج أية أيديولوجيا.



في البدء تتكون كلمة ايديولوجيا من مقطعين "idea" وتعني فكرة، و"logos" وتعني علم أو دراسة.



وعند تركيب اللفظين يصبح المصطلح "علم الأفكار" وقد فرق عالم الاجتماع كارل منهايم بين نمطين من الاي ......





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