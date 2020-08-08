الإستعمار الفارسي و التغييرالعنصري الديمغرافي في سورية- على جدار ثورتنا المغدورة رقم 288 - جريس الهامس

2020/08/08 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس الإستعمار الفارسي والتغيير العنصري الديموغرافي في سورية- على جدار ثورتنا المغدورة رقم: 288 منذ الأيام الأولى لتسليم المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي السلطة في طهران إلى الخميني ورجال الدين بعد نقلهم الخميني من منفاه في باريس عام 79 بطائرة إير فرانس الفرنسية ..وطرد الشاه وإغتيال الحركة الوطنية الإيرانية بواسطة الخميني وعصابته ...خلت الساحة للملالي والنظام الأسدي المعزول والمدان ......





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