2020/08/08 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب فيان صبري أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضرورية في توسيع علاقات التعاون بين البلدين، فيما أشارت إلى أنها إشارات تحسن في العلاقات بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: زيارة الكاظمي لواشنطن إشارة تحسن في العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: زيارة الكاظمي لواشنطن إشارة تحسن في العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).