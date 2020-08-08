الكاظمي: أنا عازم على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد

2020/08/08 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن عزمه إطلاق حملة كبرى لإعمار العاصمة بغداد.

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