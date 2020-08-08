الكاظمي يعلن عزمه إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد

2020/08/08 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عزمه اطلاق حملة كبرى لاعمار العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل وفداً يمثل عدداً من وجهاء مدينة الأعظمية".واستمع الكاظمي الى "شرح عن واقع المدينة والمشاكل التي تعاني منها وأهم احتياجاتها، لاسيما في هذه المرحلة التي يواجه فيها العراق تحديات جائحة كورونا، وتداعياتها على الواقع الاقتصادي">وأكد أن "الأعظمية تمثل مدينة لقيم التعايش، وتمكنت من الحفاظ على هويتها الوطنية، على الرغم من الظروف التي واجهتها كسائر المدن والمناطق العراقية الأخرى، لكن الأعظمية شكلت تميزاً في تنوعها الثقافي والتراثي، وتشكل مع الكاظمية ثراءً للعاصمة بغداد والعراق عموما".

وأضاف "عندما أتذكر الأعظمية أشعر بالكثير من السعادة، فأنا ابن الكاظمية ، والكاظمية والأعظمية شقيقتان ، لم يتمكن أحد عبر التأريخ من التفريق بينهما ">وتابع رئيس مجلس الوزراء: "أقول لكم بأمانة أنا غير راضٍ عن واقع بغداد، وأراقب ما تعرّضت له هذه المدينة من طعنات، واليوم علينا أن نعيد بغداد الى زهوها وألقها، وأنا عازم على إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد".وخاطب وجهاء مدينة الأعظمية قائلا: "دوركم كوجهاء أن تشاركوا في صنع الأمل بالكلمة الطيبة ، نريد أن نرى شبابنا يعمل وينتج، ونريد أن ننشغل ببناء مدننا وإعمارها، ولا نريد أن نستمر في مسلسل الحروب">

وقال "نريد أن نبعث الأمل، وأريد أن يشعر العراقيون أن الطرق مازالت مفتوحة نحو المستقبل"، مضيفا أن "أخطر ما يواجه أي شعب هو فقدان الأمل، ولابد من توجيه شبابنا بالعمل والإنتاج والمساهمة في البناء والإعمار، وأن صفحة الحروب ستطوى الى الأبد، ولا نفكر إلا بمستقبل أفضل لشبابنا".

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