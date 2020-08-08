الامن النيابية تكشف موعد مناقشة القصف التركي لشمال البلاد

2020/08/08 | 21:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت، عن موعد مناقشة القصف التركي لشمال البلاد.وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابي النائب عبد الخالق العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “القصف التركي لقرى ومناطق زراعية في شمال العراق ملف حساس يحظى باهتمام بالغ من قبل لجنة الامن والدفاع النيابي”.واضاف، ان “اجتماع موسع مزمع عقده الاسبوع […]

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