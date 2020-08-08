السليمانية : تعلن الإطاحة بـ 6 عناصر من داعش خلال عمليتين منفصلتين

2020/08/08 | 21:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلنت مؤسسة أمن إقليم كوردستان العراق الإطاحة بستة عناصر في تنظيم داعش خلال عمليتين منفصلتين في محافظة السليمانية.وقالت المؤسسة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن قواتها اعتقلت خلال عمليتين منفصلتين 6 إرهابيين في حدود قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.وأضافت أن هؤلاء المعتقلين بايعوا داعش عام 2014، ويتواصلون مع عناصر التنظيم، كما […]

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