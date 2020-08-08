شاهد بالفيديو: الشارع اللبناني يشتعل.. المتظاهرون يقتحمون الوزارات ويتخذون الخارجية “مقرًا لهم”

2020/08/08 | 21:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اقتحم مجموعة من المتظاهرين اللبنانيين مباني وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة وسط العاصمة بيروت، اليوم السبت وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد مسؤولي البلاد على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.كما أفادت وسائل اعلام لبنانية، بأن عنصر أمن لقي مصرعه، فيما أصيب عشرات المتظاهرين جراء إطلاق نار وصدامات […]

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