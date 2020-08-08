القبض على شاب سرق هاتف فتاة ونشر صورها بـ”فيسبوك” بعد تبادل اطلاق نار

2020/08/08 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية مكافحة الإجرام بالبصرة جنوب العراق بإلقاء القبض على شاب سرق هاتف فتاة لغرض ابتزازها عبر نشر صورها على موقع “فيسبوك” بعد تبادل اطلاق نار في المدينة.وقالت في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “إخبار ورد الى قسم مكافحة الإجرام بالبصرة يفيد بوجود سرقة هاتف فتاة”، مبينة أن “السارق قام بابتزازها ماديا […]

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