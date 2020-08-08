سامسونغ تعلن عن مفاجاة سارّة لمستخدمي هواتفها الذكية

2020/08/08 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لم يقتصر حدث Unpacked 2020 على عرض أحدث الأجهزة الذكية التي ستطرحها سامسونغ قريبا، بل تضمن مفاجآت تخص مستخدمي الأجهزة والهواتف التي طرحتها سامسونغ في الأعوام الأخيرة.ومن أهم ما أعلنت سامسونغ عنه خلال هذا الحدث هو أنها ستتبع سياسة جديدة تضمن الدعم التقني الكامل بالبرمجيات لهواتفها من الفئة الممتازة، ولمدة 3 سنوات […]

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