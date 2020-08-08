رسمياً | اندريا بيرلو مدرباً لنادي يوفنتوس بعقد حتى عام 2022

2020/08/08 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تولي أندريا بيرلو قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لماوريسيو ساري والذي أقيل من منصبه اليوم السبت.وأفاد الموقع الرسمي ليوفنتوس، السبت، أن بيرلو سيتولى قيادة الفريق بعدما وقّع على عقد مدته موسمين ليكون بديلاً لساري والذي رحل من منصبه.وكان ساري أقيل من منصبه اليوم السبت، عقب خروج […]

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