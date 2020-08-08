العراق يتخلص من “مواد كيمياوية” خلال يومين بعد انفجار بيروت

2020/08/08 | 21:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أصدرت هيئة الجمارك العراقية الحكومية اعماما بشأن الحاويات التي تحمل مواد كيمياوية، داعياً أصحابها إلى تسلمها خلال مدة أقصاها يومين.ودعت الهيئة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “أصحاب الحاويات التي تحتوي على مواد كيمياوية ومواد ذات استخدام مزدوج في المنافذ والموانئ الجوية والبحرية والبرية والتي تعود للقطاعين العام والخاص الى مراجعة […]

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