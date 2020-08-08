الصحة تجهز مؤسساتها بكميات كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية لتعزيز جهود مواجهة كورونا

2020/08/08 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادجهزت وزارة الصحة والبيئة، السبت، مؤسساتها الصحية بكميات كبيرة من الادوية والاجهزة الطبية لتعزيز الجهود لمواجهة جائحة كورونا.وذكرت الصحة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي ولتعزيز موقف المؤسسات الصحية والجهود الصحية لمواجهة جائحة كورونا جهزت وزارة الصحة دوائرها الصحية بكميات كبيرة من الادوية والاجهزة الطبية الخاصة بالانعاش الرئوي وبكل انواعها لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بفايروس كورونا.

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