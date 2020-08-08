بالوثيقة.. “المعلومة” تنشر أسماء الأندية المشاركة في اجتماع دوري الدرجة الأولى

2020/08/08 | 21:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اجتمعت اندية دوري الدرجة الأولى، اليوم السبت، في مقر نادي الصليخ، لبحث الية الموسم المقبل من البطولة.وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ والذي حضر الاجتماع عن 28 نادياً، شاركوا في اجتماع اندية الدرجة الأولى والذي عقد اليوم بمقر نادي الصليخ.وأضاف ان الأندية الـ28 قررت رفض الية لجنة المسابقات في الموسم المقبل وعقد اجتماع […]

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