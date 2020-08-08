شبح الحزب الشيوعي العراقي يثير الرعب لدى عبد الحسين شعبان - عادل حبه

2020/08/08 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_حبه في وقت سابق، قرأنا على صفحات الانترنت رسالة وجهها الرفيق جاسم الحلوائي إلى عبد الحسين شعبان بمناسبة صدور كتابه " النار ومرارة الأمل – فصل ساخن من فصول الحركة الشيوعية"، والذي يدور كما يبدو حول السيرة الذاتية للفقيد عامر عبدالله.



لقد تضمنت رسالة الرفيق جاسم حلوائي عدداَ من ملاحظاته حول الكتاب، حيث دقق وصحح بعض ما جاء في الكتاب بقدر ما يتعلق الامر بتاريخ الحزب الشيوعي ودور الفقيد عامر عبدالله في نشا ......





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