الكاظمي: انا غير راضٍ عن واقع بغداد واراقب ماتعرّضت له من طعنات

2020/08/08 | 21:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن عزمه إطلاق حملة كبرى لإعمار بغداد، مشددا على انه غير راضٍ عن واقع بغداد، ويراقب ماتعرّضت له هذه المدينة من طعنات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم السبت، وفداً يمثل عدداً من وجهاء …

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