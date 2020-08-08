2020/08/08 | 21:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدث باسم الشرطة: مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدث باسم الشرطة: مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدث باسم الشرطة: مقتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين بوسط بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).