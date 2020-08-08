2020/08/08 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة بذل الجهود الرامية لتدعيم انفتاح العراق على العالم من خلال تطوير قطاعات النقل المختلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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