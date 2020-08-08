رئيس حكومة كوردستان يهنئ الحزب الاشتراكي بمرور 44 عاما على تأسيسه

2020/08/08 | 21:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني ومحمد حاج محمود

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