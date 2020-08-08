2020/08/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر المانحين ينعقد اليوم وتركيا تعرض إعادة بناء مرفأ بيروت أبو الغيط: مستعدون لحشد الطاقات العربية من أجل مساعدة لبنان بيروت – وجدان شبارو قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس السبت إنه سيسعى لحشد الطاقات العربية لتقديم الدعم للبنان بعد الانفجار الهائل الذي دمر أجزاء من بيروت.وأضاف […]

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