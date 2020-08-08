2020/08/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق حملة توعية في المحافظات التي تشهد إرتفاعاً بمعدلات كورونا تمديد الحظر الجزئي إلى منتصف آب الجاري مع إستمرار الدوام 25 بالمئة بغداد – قصي منذر المحافظات – مراسلو (الزمان) مددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا ،حظر التجوال الجزئي لغاية منتصف اب الجاري مع استمرار الدوام الرسمي في […]

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