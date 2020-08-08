2020/08/08 | 21:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجيّون يؤدّون إمتحانات الإعدادية بظرف إستثنائي بغداد – ساري تحسين يشارك اكثر من 48 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات اليوم الاحد، في اداء الامتحان التمهيدي الخارجي لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي الجاري.وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته (الزمان) امس ، إن (أكثر من 18 ألف طالب مهني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجيّون يؤدّون إمتحانات الإعدادية بظرف إستثنائي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجيّون يؤدّون إمتحانات الإعدادية بظرف إستثنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).