عقوبات واشنطن تضع هواوي في “ورطة”

2020/08/08 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يعاني عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي نفاذ رقائق المعالجات المستخدمة في صناعة الهواتف الذكية، بسبب العقوبات الأميركية، وسيضطر إلى وقف إنتاج رقائقه الأكثر تقدما، حسبما أفاد مسؤول تنفيذي في الشركة، في مؤشر على الضرر المتزايد الذي تتكبده هواوي جراء الضغط الأميركي.وتقع شركة هواوي، أحد أكبر منتجي الهواتف الذكية ومعدات الشبكات، في قلب التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن […]

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