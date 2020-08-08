2020/08/08 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة “هواوي” العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطورا في سبتمبر، على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها بـ”خسارة ضخمة”.وتحولت “هواوي” أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور خلاف جيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.وأفاد الرئيس التنفيذي لـ”هواوي” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد العقوبات الأمريكية..



“هواوي” تتخذ قراراً سيتسبب لها بخسائر وكالة تقدم الاخبارية.

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