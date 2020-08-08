تقارير: أرسنال يفاوض كوتينيو.. وبرشلونة يفرض شروطه

2020/08/08 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يواجه نادي برشلونة الإسباني خيارات صعبة لتجاوز الأزمة المالية التي يعانيها بعد انخفاض عائداته السنوية جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تراجع أداء الفريق على صعيد المواسم المحلية والدولية.بحسب التقارير، يرغب النادي الكاتالوني بالتخلي عن عدد من لاعبيه، ومن أبرزهم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي لم يقدم الأداء الذي أظهره في صفوف نادي ليفربول […]

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