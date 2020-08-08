2020/08/08 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر العام الماضي، لكنه استطاع أن يصيب أكثر من 19 مليون شخص، في غضون أشهر وسط تساؤل حول سبب انتشاره السريع مقارنة بالإنفلونزا العادية التي يصاب بها الناس بين الفينة والأخرى.وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن العدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي، تنتقل بسرعة فائقة جدا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ينتشر فيروس كورونا بشكل أسرع من الإنفلونزا؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا ينتشر فيروس كورونا بشكل أسرع من الإنفلونزا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).