خلية الازمة في الديوانية تتخذ جملة قرارات على اثر تفشي فيروس كورونا

2020/08/08 | 21:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الديوانية اتخذت خلية الازمة في محافظة الديوانية، السبت، جملة قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد ارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انها “قررت تحديد أوقات الحظر الجزئي من الساعة التاسعة والنصف مساءا حتى الخامسة صباحا، عدا أيام الخميس والجمعة والسبت يفرض حظر التجوال التام والكلي، انسجاما مع قرارات […]

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