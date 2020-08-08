كاتانيتش يختار 26 لاعباً محلياً لمعسكر أربيل

2020/08/08 | 21:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةيعاود منتخب العراق الأول تدريباته الفعلية في محافظة أربيل، بالتجمع الأول له منذ أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وقال هشام محمد، الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي «المنتخب سيخوض أول تجمع له يوم 20 أغسطس/آب الجاري في محافظة أربيل، بعد الاتفاق والترتيب مع حكومة إقليم كردستان بالتكفل بإجراءات الوقاية الصحية كافة».وأضاف «سيخضع جميع لاعبي المنتخب إلى الفحوصات الطبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد، قبل التوجه إلى أربيل للدخول بالمعسكر التدريبي تحضيرا لمباراتي عمان وسوريا الوديتين الشهر المقبل».وتابع هشام «معسكر أربيل سيشهد تواجد اللاعبين المحليين فقط، بينما سيغيب المحترفون لإنشغالهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، على أن يلتحقوا بصفوف المنتخب خلال المباراتين الوديتين بالثالث والثامن من سبتمبر/أيلول المقبل». واستمر: «المدرب ستريشكو كاتانيتش سيتواجد في أربيل قبل موعد التجمع، وذلك للشروع بإعداد وتحضير المنتخب للاستحقاقات المقبلة، والاستعداد المثالي لمباراة هونج كونج المقررة يوم 13 تشرين أول/أكتوبر المقبل لحساب المجموعة الثالثة».وختم: «لاعبو المنتخب يواصلون تدريباتهم منذ أكثر من شهر بالتدريب عن بُعد، على وفق منهاج تدريبي خاص بإشراف المدرب المساعد، رحيم حميد، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بغياب التدريبات الفعلية والمباريات الرسمية».وضمت قائمة المنتخب المستدعاة للمعسكر، 26 لاعبا من الدوري المحلي فقط وهم:-حراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب، محمد حميد، محمد صالح، علي كاظم.خط الدفاع: أحمد ابراهيم، سعد ناطق، نجم شوان، مصطفى محمد، علاء مهاوي، ميثم جبار، علي فائز، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد معن.خط الوسط: محمد مزهر، محمد قاسم، محمد رضا، شريف عبدالكاظم، حسين علي، إبراهيم بايش.خط الهجوم: علاء عبدالزهرة، أيمن حسين، محمد قاسم نصيف، علاء عباس، محمد داؤود.

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