اجراءات اللجنة العليا تشد نطاق الحكومات المحلية.. محافظة عراقية تصدر 8 قرارات جديدة وتحدد عقوبات كل مخالفة

2020/08/08 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، 8 قرارات تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا، تضمنت تحديد ساعات الحظر الجزئي وتعليمات فتح المحلات.وبحسب بيان للخلية تلقت “يس عراق” نسخة منه، تضمنت التعليمات 8 توصيات وتوجيهات جاء في نصها : 1) تحديد أوقات الحظر الجزئي من الساعة التاسعة والنصف مساءا […]

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