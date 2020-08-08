الكاظمي: صفحة الحروب ستطوى إلى الأبد

2020/08/08 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله وفداً يمثل وجهاء مدينة الأعظمية، اليوم السبت، إن صفحة الحروب ستطوى إلى الأبد.

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