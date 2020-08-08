قيادي بالنصر: الكاظمي سيوفر بيئة آمنة للإنتخابات عبر القيام بـ 4 خطوات

2020/08/08 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادرأى القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت (8 آب 2020)، أن عمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في اصلاح العملية السياسية ومكافحة الفساد بعيد عن الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أنه جاء بتكليف من الكتل لانقاذ العملية السياسية.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي كلف من قبل القوى السياسية لإنقاذ العملية السياسية ولا يمكن إنقاذها ما لم يكن هناك انتخابات مبكرة وفق معايير المهنية والنزاهة".

وأضاف أن "الكاظمي سائر في توفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة، من خلال اربع نقاط هي منع التزوير وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد الضغوط والابتزاز على الناخبين وعدم تكرار الشوائب والاخطاء الكبيرة التي حصلت في انتخابات أيار 2018".

وبين أنه "في حال عدم توفر تلك المعايير من الأفضل عدم الذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لان ذات الاخطاء ستتكرر ولن تختلف عن سابقتها"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء مدعوم في هذا الملف من قبل بعض القوى السياسية وكذلك رئيس الجمهورية وبعض دول الجوار والإقليم". وأشار الرديني إلى أنه "لغاية الان لا توجد مؤشرات على دخول الكاظمي في قائمة انتخابية وهو قال أيضا أن حزبه هو الشعب بالتالي هو جاء لانقاذ العملية السياسية بعيدا عن الدعاية الانتخابية".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خرج الجمعة (31 تموز 2020)، بخطاب متلفز حدد فيه موعد الانتخابات المبكرة القادمة في العراق، مبينا أن 6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في الكلمة المتلفزة التي وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :"نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف :"نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات".

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