إستشاري بعلم الامراض يحذر من رسائل ’’رسمية ’’ خاطئة بشأن كورونا قد تمهد لكارثة

2020/08/08 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد قال الاستشاري بعلم الأمراض، د.



محمد إسماعيل، اليوم السبت، ان العراق الآن في الترتيب 21 على العالم بعدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، مشيرا الى ان هذا مؤشر خطيرة قد تخرج الأمور عن السيطرةوتابع في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "من المفروض ان يكون لدى وزارة الصحة تنسيق مع بقية الجهات الحكومية لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة كورونا بناء على ما توفر من معلومات طوال الاشهر السبعة الماضية".واضاف ان: "الإعلان الحكومي عن التوجه لرفع الحظر كليا أعطى رسائل خاطئة إلى المواطنين وكأن المرض إنتهى بينما تسجل اعداد كبيرة من الاصابات يوميا وهذه الرسائل قد تقود إلى كارثة مستقبلية".وبين ان "المواطنين لم يصلوا لدرجة وعي يمكن التعويل عليها"، مؤكدا ان "العراق الآن في الترتيب 21 على العالم بعدد الاصابات والوفيات وهذه مؤشرات خطيرة قد تخرج الأمور عن السيطرة".ولفت بالقول "المرض موجود ومنتشر والاصابات المسجلة يوميا لا تعبر عن العدد الحقيقي لإن كثيرا من المواطنين يراجعون الأطباء ولا يراجعون المستشفيات الحكومية"، مبينا "لا زلنا في الموجة الأولى من كورونا لإن الأرقام مستمرة بالتصاعد ولم تنخفض ليقال اننا وصلنا لتسطيح المنحنى ولحد الآن لم نتمكن من عبور هذه الموجة".

وسجل العراق ، الجمعة 7 آب 2020، أعلى حصيلة يومية بعدد الاصابات بكورونا بلغت 3461 اصابة ، فيما كانت أعلى حصيلة وفيات يومية قد سجلت في 26 حزيران الماضي بواقع 122 حالة ، وبلغت اعلى حصيلة شفاء 3918 بتاريخ 28 تموز الماضي.وفي وقت سابق، عزا مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، السبت (8 آب 2020)، تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا إلى التزاور في فترة العيد.وقال الحلفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ارتفاع أعداد الإصابات خلال الآونة الاخيرة يعود إلى التزاور ومخالفة الوقاية خلال فترة العيد، خصوصاً وان أعداد الفحوصات لم تتغير".وحذر الحلفي من "زيادة عدد الإصابات التي قد تفوق معدل استيعاب المستشفيات وتؤثر على عدد الوفيات".وأوضح، أن "نسبة الوفيات خلال الآونة الأخير تذهب نحو الانخفاض". قبلها، حذر وزير الصحة، حسن التميمي، من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن لجنة الخبراء في الوزارة سترفع توصيات إلى اللجنة العليا للسلامة الوطنية، بشأن إجراءات ما بعد عطلة العيد، وأيام شهر محرم.ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية، عن التميمي قوله، إن "لجنة الخبراء سترفع توصيات إلى اللجنة العليا بشأن أيام ما بعد العيد وشهر محرم الحرام"، مبينا أن "الادوية المستخدمة في البروتكولات العالمية لمعالجة كورونا متوفرة وبكميات كبيرة".واضاف أنه "نحذر من زيادة عدد الاصابات بسبب عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة".وكانت وزارة الصحة العراقية، حذرت أمس الجمعة، من حدوث نتائج وخيمة، في حال استمرار المواطنين بتجاهل الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بغداد الثيوم- الديوانية

اصدرت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، 08 آب، 2020، 8 قرارات جديدة بشأن مواجهة فيروس كرورونا والحد من انتشاره في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قررت تحديد أوقات الحظر الجزئي من الساعة

بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب، السبت، انه سيطرح على مجلس الوزراء اجراء انتخابات نيابية مبكرة، فيما أكد ان كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها.

وقال دياب في كلمة له، "نعيش تحت وطأة كارثة انفجار مرفأ

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اصدرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، السبت، بيانا جديدا تطرق للمساعدات العراقية.

وقالت المديرية في بيانها، "ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ 5/8/2020 ع

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