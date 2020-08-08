العقوبات الأميركية “تهلك” هواوي وتجبرها على “قرار قاس”: الهاتف الصيني مهدد بانخفاض أعداده في الأسواق

2020/08/08 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت مجموعة “هواوي” العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطورا في سبتمبر، على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها بـ”خسارة ضخمة”.وتحولت “هواوي” أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور خلاف جيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.[…]

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