الصحة اللبنانية : تسجيل 4 حالات وفاة و272 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/08/08 | 22:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت عن تسجيل 4 حالات وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فى تصاعد لعدد الإصابات على أساس يومى تزامنا مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 272 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 6223 حالة”، […]

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